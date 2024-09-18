Тверская область, 18 сентября, 2024, 13:37 — ИА Регнум. Вся инфраструктура Торопца работает, жители могут вернуться в город. Об этом сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя по итогам совещания оперативного штаба, созданного для ликвидации последствий падения обломков беспилотного летательного аппарата. Глава региона подробно рассказал о ситуации в городе и поставил задачи по обеспечению общественного порядка, оказанию помощи жителям города.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел совещание оперативного штаба по ликвидации последствий падения обломков БПЛА

«С 12 часов текущего дня мы открыли доступ в город Торопец, — заявил Игорь Руденя. — Соответственно, автобусами будут доставляться все, у кого есть желание вернуться в свои дома. Все коммунальные службы функционируют, вся инфраструктура работает: электричество, газ, водоотведение». Глава региона выразил благодарность администрации округа и коммунальным службам. Также он отметил большую работу личного состава Министерства обороны по ликвидации последствий пожара.

По словам Игоря Рудени, при эвакуации жителям территории была оказана вся необходимая помощь. В первую очередь помогали семьям с детьми, пожилым, маломобильным гражданам. В зданиях, пострадавших от падения обломков БПЛА (в большинстве случаев это выбитые стекла), будет проведён ремонт. «Правительство Тверской области обязательно поможет в ремонте пострадавшим социальным учреждениям, предпринимателям, частному сектору, всем, кому это потребуется. Самое главное, у нас граждане серьезно не пострадали, погибших нет», — подчеркнул губернатор.

В Торопце развернуты три пункта расположения бригад скорой медицинской помощи. За ней обратились несколько человек с лёгкими травмами и симптомами обострения хронических заболеваний. По данным Главного управления МЧС России по Тверской области, в городе пожаров не зафиксировано. В ликвидации последствий задействовано 150 человек личного состава — пожарных и спасателей, а также 40 единиц техники. Полицейскими проводится работа по обеспечению правопорядка в Торопце.

Игорь Руденя осмотрел значимые объекты инфраструктуры города, пообщался с водителями автобусов, которые проводили эвакуацию жителей, и поблагодарил их за проделанную работу.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в ночь с 17 на 18 сентября в Торопце в результате падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО начался пожар. Для обеспечения безопасности жителей губернатор Игорь Руденя принял решение о частичной эвакуации населения с территории, где локализуется пожар.