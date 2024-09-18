Таллин, 18 сентября, 2024, 14:00 — ИА Регнум. На юге Эстонии у границы с Россией открылась новая военная база, которая может вместить до 1 тыс. военнослужащих. Об этом 18 сентября сообщила телерадиовещательная компания ERR.

Global Look Press/Daniel LÃ�b/dpa

«Новая военная база из 14 строений, получившая название Reedo, теперь открылась в селе Йуба, неподалеку от города Выру», — указано в материале.

По данным компании, на базе разместится вторая эстонская бригада и военные из ряда стран НАТО. Объект планируют сделать точкой сбора подготовки к исполнению оборонительных планов Североатлантического альянса.

Как передавало ИА Регнум, в августе финская газета Iltalehti написала о планах НАТО развернуть бронетанковую бригаду численностью от четырёх до пяти тысяч военных в городе Миккели около границы с РФ. На этой базе будет находиться военный контингент из Швеции и Норвегии, а также там создадут так называемый подштаб повышенной готовности НАТО.

Помощник президента РФ и председатель Морской коллегии Николай Патрушев в начале сентября заявил, что Североатлантический альянс нагнетает обстановку на российских границах.

Президент России Владимир Путин 11 сентября отметил наращивание военного присутствия США у российских границ на западных рубежах, а также в Арктике и Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вашингтон таким образом провоцирует новую гонку вооружения, заявил глава государства.