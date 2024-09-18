Тверь, 18 сентября, 2024, 13:16 — ИА Регнум. В Тверской области погибших и серьёзно пострадавших при атаке украинского беспилотника на Торопец нет. Об этом 18 сентября по итогам совещания оперативного штаба сообщил губернатор региона Игорь Руденя.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По его словам, которые в Telegram-канале приводит пресс-служба регионального правительства, в настоящее время за медицинской помощью обратились несколько человек с лёгкими травмами и симптомами обострения хронических заболеваний.

«Самое главное, у нас граждане серьёзно не пострадали, погибших нет», ― подчеркнул губернатор.

Глава региона рассказал, что с полудня доступ в Торопец открыли. Желающих вернуться домой доставляют автобусами.

«Все коммунальные службы функционируют, вся инфраструктура работает: электричество, газ, водоотведение», ― добавил Руденя.

Глава региона сообщил, что при эвакуации жителям территории оказали всю необходимую помощь. Он также пообещал, что в зданиях, пострадавших от падения обломков беспилотника, проведут ремонтные работы, как в соцучреждениях, так и в частном секторе.

По данным ГУ МЧС России по Тверской области, в городе пожаров не зафиксировано. В ликвидации последствий задействовали 150 человек личного состава — пожарных и спасателей, а также 40 единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 18 сентября в городе Торопце Тверской области после отражения атаки БПЛА начался пожар. Руденя принял решение о частичной эвакуации населения с территории, где тушили возгорание.

По поручению главы региона специалисты МЧС открыли горячую линию по вопросам эвакуации жителей Торопецкого округа. Также Руденя поручил организовать пункты временного размещения (ПВР) для эвакуированных жителей Торопца.

18 сентября в Западнодвинском муниципальном округе Тверской области приостановили работу детских садов и школ. В администрации причины такого решения не уточнили.