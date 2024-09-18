Буденновск, Ставропольский край, 18 сентября, 2024, 13:14 — ИА Регнум. На Ставрополье появятся несколько крупных производств, в том числе газохимический комбинат в Будённовске. Об этом рассказал глава краевого минпрома Иван Ковалёв.

«Победа26» На Ставрополье построят газохимический комбинат

В крае строят заводы по производству полимерной упаковки, по изготовлению гофрокартона. Проект в Будённовске оценивают в сумму порядка 160 млрд рублей. Благодаря ему в крае появится 600 дополнительных рабочих мест.

«Инвестиционная привлекательность Ставрополья очень хорошая. У нас как по прошлому году, так и по этому — масса инвестиционных проектов, которые находятся на разных стадиях: как в проработке, так и в реализации», — цитирует Ковалёва агентство «Победа26».

Также в регионе продолжают создавать индустриальные парки. Один из них заработает в Кавминводах. Проект, по словам министра промышленности края, находится на глубокой стадии проработки.