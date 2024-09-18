Вашингтон, 18 сентября, 2024, 13:15 — ИА Регнум. НАТО планирует создать объединённый центр воздушных операций в Арктике, чтобы противодействовать России, заявил командующий Военно-воздушными силами (ВВС) альянса в Европе и Африке генерал Джеймс Хекер. Об этом сообщил портал Defense One.

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По информации издания, генерал заявил об этом 17 сентября на конференции Ассоциации воздушно-космических сил, общаясь с представителями ВВС Швеции и Норвегии. НАТО планирует использовать опыт этих арктических стран, отметил он.

«Я думаю, что у нас довольно скоро будет третий объединённый центр управления воздушными операциями», — сказал Хекер.

Он также сообщил, что главнокомандующий объединёнными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кристофер Каволи знаком с этой идеей и согласен с ней. При этом окончательного решения по этому вопросу ещё не приняли.

Хекер добавил, что ВВС США уже проводят экспериментальные полёты беспилотников MQ-9 Reaper и Global Hawk за полярным кругом, чтобы лучше понять особенности их применения в регионе.

Как передавало ИА Регнум, помощник президента РФ и председатель Морской коллегии Николай Патрушев 2 сентября заявил, что Североатлантический альянс нагнетает обстановку на российских границах, а также стремится к милитаризации Арктики. НАТО пытается помешать российской деятельности в северных широтах, отметил он.

Президент РФ Владимир Путин 11 сентября отметил наращивание военного присутствия США у российских границ на западных рубежах, а также в Арктике и в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Вашингтон таким образом провоцирует новую гонку вооружения, заявил глава государства.