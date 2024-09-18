* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Москва, 18 сентября, 2024, 13:46 — ИА Регнум. Причиной признания рэпера Алишера Моргенштерна иноагентом в РФ стала политическая деятельность музыканта в интересах иностранного источника. Речь идёт в первую очередь о треке «12», а также о его публикациях в соцсетях, указано в судебных документах, находящихся в распоряжении «РИА Новости».

Иван Шилов ИА Регнум Алишер Моргенштерн

«Трек «12» Моргенштерна А. Т. (признан иноагентом в РФ) начинается с фрагмента эфира телеканала «Дождь» (СМИ-иноагент в РФ), содержащего обращение в грубой форме украинского журналиста к российской армии. Указанные обстоятельства являются свидетельством того, что Моргенштерн А. Т. осуществляет политическую деятельность в интересах иностранного источника», — было сказано в документе.

Помимо этого, в Telegram-канале артиста освещались события политического характера, комментарии музыканта к которым отражали его негативную оценку решений российской власти.

Как сообщало ИА Регнум 8 сентября, рэпера могут объявить в розыск в РФ из-за уклонения от исполнения обязанностей иноагента.

В ноябре 2021 года Алишер уехал из России. В мае 2022 года он был включён в список физлиц-иноагентов. В середине ноября 2023 года суд оштрафовал музыканта на 40 тыс. рублей за непредоставление иноагентом сведений, требуемых по закону.

В январе 2024 года Моргенштерн был оштрафован за нарушение закона об иноагентах на 50 тыс. рублей. В июне прокуратура Москвы потребовала возбудить против певца уголовное дело, поскольку его дважды за год привлекали к административной ответственности за нарушение порядка деятельности иноагента. При этом шоумен продолжал распространять в соцсетях материалы без указания статуса иноагента.