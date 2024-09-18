Казань, 18 сентября, 2024, 12:36 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России опубликовала кадры задержания участниц женской исламистской ячейки в Татарстане.

ЦОС ФСБ России

На видео силовики заходят на территорию частного дома и проникают внутрь. В здании они задержали двух женщин. Также в доме обнаружили и изъяли большое количество запрещённой экстремистской литературы, тетради с записями, сим-карты, флешки, мобильные телефоны и ноутбуки. Все это использовалось подозреваемыми для ведения террористической деятельности на территории России.

В конце ролика участницы законспирированной ячейки садятся в служебный транспорт.

Как сообщало ИА Регнум, 18 сентября сотрудники ФСБ пресекли в Татарстане деятельность женской ячейки международной террористической организации, вербовавшей в свои ряды россиян. По данным ведомства, задержанные вели на территории страны целенаправленную работу по распространению террористической идеологии, основанной на доктрине создания так называемого всемирного халифата.

Следственное подразделение УФСБ по республике возбудило уголовное дело. Следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия продолжаются.

17 сентября УФСБ по Москве и Московской области сообщило о задержании в столице придерживающегося радикальных религиозных взглядов мужчины, подозреваемого в финансировании терроризма. В отношении него возбудили уголовное дело по статье о содействии террористической деятельности. Фигуранта арестовали.