Мюнхен, Германия, 18 сентября, 2024, 12:15 — ИА Регнум. Мюнхенский футбольный клуб «Бавария» установила рекорд Лиги чемпионов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), сумев забить девять голов в одном матче.

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В первом матче группового этапа сезона-2024/25 команда из Мюнхена разгромила клуб «Динамо» из Загреба со счётом 9:2. Четыре гола записал на свой счёт английский форвард «Баварии» Гарри Кейн, дублем отметился полузащитник Майкл Олисе, и ещё по мячу забили португальский защитник Рафаэль Геррейру, защитник Лерой Сане и хавбек Леон Горетцка.

Мюнхенская «Бавария» стала первой командой в истории Лиги чемпионов, которая забила девять мячей за один матч. До этого «Бавария» забила девять голов в матче Кубка европейских чемпионов в 1972 году против кипрского клуба «Омония» (9:0).

Как сообщало ИА Регнум, 29 августа УЕФА провёл в Монако жеребьёвку общего этапа Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне турнир пройдёт в обновлённом формате, без традиционного группового этапа, и в нём будут участвовать 36 команд.

Ранее в этот же день стало известно, что в турнире Лиги чемпионов нынешнего сезона сыграют: «Интер», «Милан», «Ювентус», «Болонья», «Аталанта», «Байер», «Штутгарт», «Бавария», «РБ Лейпциг», «Боруссия Дортмунд», «Манчестер Сити», «Арсенал», «Ливерпуль», «Астон Вилла», «Реал», «Барселона», «Жирона», «Атлетико», «Пари Сен-Жермен», «Монако», «Брест», «Лилль», «ПСВ», «Фейенорд», «Спортинг», «Бенфика», «Штурм», «Зальцбург», «Брюгге», «Динамо», «Селтик», «Спарта», «Шахтер», «Янг Бойз», «Црвена Звезда» и «Слован». Команды проведут по восемь матчей с разными соперниками.