Киев, 18 сентября, 2024, 11:56 — ИА Регнум. Верховная рада поддержала увеличение расходов бюджета Украины на военные нужды на 12 млрд долларов, сообщил в своём Telegram-канале депутат рады Ярослав Железняк 18 сентября.

Gov. ua Верховная рада Украины

«Парламент принял в целом законопроект по увеличению бюджета этого года на 500 млрд гривен на военные нужды. Таким образом, расходы в этом году составляют рекордные для Украины 3,73 трлн гривен (почти 90 млрд долларов)», — написал Железняк.

При этом, как сообщало ИА Регнум 14 сентября, проект бюджета Украины на 2025 год предусматривает сокращение социальных расходов на 50 млрд гривен ($1,2 млрд).

6 сентября глава комитета Верховной рады по вопросам бюджета Роксолана Пидласа заявила, что у министерства обороны Украины закончились деньги на боевые выплаты бойцам украинских формирований за сентябрь.