Тверская область, 18 сентября, 2024, 11:34 — ИА Регнум. Появились кадры пожара в городе Торопце Тверской области, возникшего в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата Вооружённых сил Украины (ВСУ). Видео распространились по соцсетям.

Кадр из видео

На опубликованных кадрах за массивом частных жилых домов виден возникший пожар в результате падения дрона. Сначала в небо устремляется один столб огня и дыма. Спустя несколько секунд слышится звук взрыва и вдалеке появляются ещё порядка трёх вспышек.

На следующих кадрах в тёмное время суток в небе виднеется зарево от крупного пожара. Очевидцы за кадром уточняют, что из города выезжает множество машин.

При этом власти Торопецкого округа Тверской области предупредили об ответственности за распространение кадров с места пожара, возникшего при отражении атаки БПЛА.

«Те, кто публикуют и рассылают такие материалы, действуют на стороне врага и наносят урон безопасности нашей страны. Оценка таким действиям будет даваться с позиции Уголовного кодекса», — указали в администрации.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в ночь с 17 на 18 сентября в Торопце в результате падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки ВСУ силами ПВО начался пожар. Для обеспечения безопасности жителей губернатор Тверской области Игорь Руденя принял решение о частичной эвакуации населения с территории, где локализуется возгорание.

18 сентября специалистами МЧС была организована горячая линия по вопросам эвакуации жителей Торопецкого округа. По всем вопросам предлагается звонить по телефону (4822) 39-09-82. В администрации округа подтвердили, что в Торопце идёт «частичная организованная эвакуация», ситуация полностью находится под контролем. Для эвакуированных организовали ПВР.