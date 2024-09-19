Москва, 19 сентября, 2024, 11:12 — ИА Регнум. Представители 36 стран приняли участие в учредительной конференции Международного движения по финансовой безопасности в Москве. Движение поможет создавать и применять самые эффективные идеи и инструменты для борьбы с финансовой преступностью.

Telegram/Международный учебно-методический центр финансового мониторинга

«Мы совместно с Росфинмониторингом дали старт новому движению, которое свободно от политических барьеров и ограничений. Его главная цель — объединить молодежь разных стран для успешного решения вопросов в сфере финансовой безопасности (…) Уверен, с каждым годом к проекту будут присоединяться всё новые государства, и в конечном итоге наши ценности будет разделять большая часть мирового сообщества», — отметил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко, избранный председателем президиума движения.

Идею объединения студентов в движение озвучил студент факультета юриспруденции Федерального университета Рио-де-Жанейро Аугусто Леммерц во время встречи президента России Владимира Путина с финалистами III Международной Олимпиады по финбезопасности, которая прошла при поддержке национального проекта «Образование» в октябре 2023 года. И глава государства её поддержал, назвав «инициативой Аугусто».

В условиях глобальной цифровизации технологии используются мошенниками для финансирования противоправной деятельности. При этом в данную сферу активно вовлекается молодёжь.

«К сожалению, в последнее время активно в преступные схемы вовлекается молодежь, школьники 14–17 лет, студенты, которые не искушены во всех жизненных вопросах, не понимают меры ответственности. Вот поэтому было принято решение о создании Международного движения. Для того, чтобы мы сами, наши близкие, родные, друзья, те, кто рядом с нами, понимали, насколько финансы важны, насколько они реально влияют на жизнь и нельзя допустить преступников к этим денежным средствам», — отметил руководитель Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

За создание движения выступили и представители 55 вузов Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ (МСИ).

«Движение призвано стать «кузницей кадров» для национальных «антиотмывочных» систем», — добавил Чернышенко.

Так, школьникам оно поможет выбрать востребованную профессию, а студентам — построить карьеру. Молодые учёные смогут поучаствовать в научных конкурсах и мероприятиях, а сотрудники органов финансовой безопасности — пройти профессиональную переподготовку.

В этот раз от лица студенческого сообщества на конференции выступили аспирант МИФИ Валентин Романовский из Белоруссии, аспирант РУДН Ян Цзинин из Китая, аспирант Финансового университета при Правительстве РФ Нгетобай Массенгар Ронгар из Чада. Они отметили, что молодёжь — основная движущая сила современных изменений, именно поэтому так важно объединить знания и разработки для укрепления глобальной финансовой безопасности и стабильности.

«Благодаря накопленному опыту и всеобъемлющей ресурсной базе Международный сетевой институт в сфере ПОД/ФТ способен реализовать данную задачу. Синергетический эффект от нашего с вами взаимодействия и коммуникации позволит своевременно подготовить комплекс решений на те вызовы и угрозы, которые стоят перед нами», — отметил Валентин Романовский.

Сотрудничать и создавать новые идеи участники движения будут на технологической социально-образовательной платформе «Содружество», которая занимается подготовкой к финансовым олимпиадам и проводит различные курсы с экспертами.

С 30 сентября по 4 октября на федеральной территории «Сириус» при поддержке нацпроекта «Образование» пройдет финальный этап IV Международная олимпиады по финансовой безопасности. На ней выберут не только победителей Олимпиады, но и талисман Международного движения по финбезопасности. За право олицетворять новое международное движение поборются енот Фини, сова Софи, жар-птица Власта, медведь Потап и дельфин Орион.

Как сообщало ИА Регнум, благодаря нацпроекту «Образование» в России проводятся профессиональные конкурсы для молодёжи, которые способствуют их карьерному росту. Такие мероприятия дают россиянам максимум возможностей для реализации потенциала, воплощения своих идей и общественных инициатив.