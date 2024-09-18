Тверская область, 18 сентября, 2024, 11:28 — ИА Регнум. В городе Торопце Тверской области ликвидируют последствия падения обломков беспилотника. Продолжается тушение пожара. Губернатор региона Игорь Руденя провел на месте совещание оперативного штаба.

Пресс-служба правительства Тверской области Губернатор Тверской области Игорь Руденя провел совещание оперштаба после падения БПЛА в Торопце

«Сегодня в результате прилёта беспилотных летательных аппаратов на территорию Российской Федерации отработала система ПВО Министерства обороны РФ, — сообщил Руденя. — Беспилотные летательные аппараты были сбиты, при падении произошёл пожар». Как рассказал глава региона, оперативные службы занимаются эвакуацией жителей и поддержанием общественного порядка».

«Все службы работают на территории Торопца. Это сегодня общая работа», — подчеркнул губернатор Тверской области. Он дал поручения по обеспечению правопорядка на территории, где прошла эвакуация жителей, организации необходимой помощи населению в пунктах временного размещения.

В Торопце работают все экстренные службы — сотрудники региональных подразделений ФСБ, МВД, прокуратуры, Следственного комитета, МЧС, Росгвардии, руководители областных ведомств, администрации Торопца.

Как ранее сообщало ИА Регнум, в ночь с 17 на 18 сентября в Торопце в результате падения обломков БПЛА в ходе отражения атаки силами ПВО начался пожар. Для обеспечения безопасности жителей губернатор Игорь Руденя принял решение о частичной эвакуации населения с территории, где локализуется пожар.