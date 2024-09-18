Москва, 18 сентября, 2024, 11:28 — ИА Регнум. Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Имангали Тасмагамбетов заявил, что ОДКБ по-прежнему считает Армению равноправным партнёром и готова к диалогу по всем вопросам, сообщило общественно-политическое издание «Союзники. ОДКБ» 18 сентября.

gov. am Заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ

«Как вы знаете, в указанных мероприятиях (учениях ОДКБ. — Прим. ред.) не принимали участие представители Армении. Тем не менее мы по-прежнему рассматриваем Армению в качестве равноправного партнёра в формате организации, готовы к диалогу с коллегами из Еревана по всему спектру актуальных вопросов», — отметил генсек.

Сегодня армянский премьер-министр Никол Пашинян заявил, что ОДКБ якобы «создала угрозы» для суверенитета Армении, после чего страна заморозила своё участие в организации.

ОДКБ — региональная организация на постсоветском пространстве, существующая с 1992 года и включающая в себя Россию, Белоруссию, Казахстан, Киргизию и Таджикистан. Организация имеет собственные коллективные боевые силы, составляющие десятки тысяч человек, предназначенные для обеспечения безопасности стран-членов, а также для миротворчества.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июня Пашинян заявил, что республика выйдет из ОДКБ, когда сочтёт нужным, и уже не вернётся обратно в организацию. Позднее глава МИД Армении Арарат Мирзоян уточнил, что глава армянского правительства не говорил о выходе республики из ОДКБ, а только отмечал, что Ереван самостоятельно решит, когда это произойдёт.

Премьер-министр Армении 13 июня назвал выход страны из ОДКБ следующим логическим шагом после заморозки членства. По его словам, армянская сторона самостоятельно решит, когда это сделать.

Позднее в этот же день пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что российская сторона будет прояснять позицию Еревана по ОДКБ. Представитель Кремля уточнил, что Россия продолжит придерживаться партнёрских и союзнических отношений с Арменией, также заинтересованной в них.