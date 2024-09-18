Санкт-Петербург, 18 сентября, 2024, 11:18 — ИА Регнум. Повторно избранный губернатором Санкт-Петербурга Александр Беглов официально вступил в должность. Торжественная церемония состоялась на первом осеннем заседании законодательного собрания в Мариинском дворце.

Петр Ковалев/ТАСС Александр Беглов

На мероприятии Беглов принёс присягу на Уставе города.

«Вступая в должность губернатора Санкт-Петербурга, клянусь в верности народу и Конституции Российской Федерации, Уставу Санкт-Петербурга, обязуюсь уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, всеми силами способствовать процветанию города и повышению благосостояния его жителей», — сказал губернатор.

На церемонии присутствовала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Беглов вновь наделил её полномочиями представителя правительства Санкт-Петербурга в Совете Федерации.

Также участие в торжественном мероприятии приняли председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин, зампредседателя правительства РФ Дмитрий Патрушев и другие гости.

Как сообщало ИА Регнум 9 сентября, Беглов вновь победил на выборах главы города после обработки 100% протоколов. Политик, выдвинутый партией «Единая Россия», получил 59,8% (895 307) голосов избирателей. На втором месте оказался депутат петербургского парламента Максим Яковлев от ЛДПР с 18,34% (274 516) голосов. Третий результат у претендента от «Зелёных» Павла Брагина, за которого проголосовали 11,79% избирателей.

В 49 субъектах Российской Федерации, где выборы проходили в течение трёх дней, голосование стартовало 6 сентября. В единый день голосования 8 сентября выборы прошли во всех регионах страны. Они завершились в 20:00 по местному времени.