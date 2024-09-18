Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, Испания, 18 сентября, 2024, 11:00 — ИА Регнум. На Канарских островах 30-летняя туристка из Германии скончалась в результате нападении акулы. Об этом 17 сентября сообщила швейцарская газета 20 Minuten со ссылкой на испанские экстренные службы.

IMAGO/Zoonar.com/Achim Prill/Global Look Press

Нападение произошло 16 сентября примерно в 514 км от Канарских островов. Женщина находилась на британском катамаране Dalliance Chichester в открытом море, в 180 км к востоку от города Дахла (Сахара).

«Из-за нехватки ресурсов в регионе марокканский центр управления передал операцию испанским властям», — уточнялось в материале.

Женщина в результате нападения потеряла ногу. На борту испанского поисково-спасательного вертолёта у пострадавшей случилась остановка сердца. Она умерла по дороге в больницу доктора Негрин в Лас-Пальмас-де-Гран-Канария.

Авторы статьи отметили, что нападения акул в регионе являются редким случаем. По данным Международного реестра происшествий с акулами Музея естественной истории Флориды, на Канарских островах задокументированы лишь шесть подтверждённых случаев и ещё один вероятный.

Как передавало ИА Регнум, в апреле на Мальдивах акула напала на российского туриста и едва не оставила его без ноги. Инцидент произошёл, когда он находился в воде на территории отеля. В самой гостинице заявили, что никаких сообщений о нападении акулы на человека не поступало.

В августе 2023 года мужчина на одном из пляжей города Порт-Макуори на востоке Австралии пострадал от нападения акулы. Его доставили в больницу в критическом состоянии.