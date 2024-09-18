Уссурийск, Приморский край, 18 сентября, 2024, 10:53 — ИА Регнум. Вспыхнувший 18 сентября пожар в городе Уссурийске охватил пять зданий, сообщили в пресс-службе управления МЧС по Приморскому краю.

ИЗВЕСТИЯ/Андрей Эрштрем

«В Приморье горят пять зданий на 3 тыс. квадратных метров», — сообщили в ведомстве.

В тушении пожара участвует 71 человек, задействовано 19 единиц техники. МЧС планирует привлечь два пожарных поезда из Владивостока и Сибирцево.

Как сообщало ИА Регнум, пожар на площади 3 тыс. кв. м вспыхнул в Уссурийске на складе, на котором хранятся строительные материалы. МЧС сообщало, что к ликвидации горения привлекли 30 человек.

По данным СМИ, пожар вспыхнул в районе китайского рынка «ВаньЯнь». Сначала вспыхнула припаркованная машина, затем загорелись строения.