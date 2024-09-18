Вашингтон, 18 сентября, 2024, 09:47 — ИА Регнум. От владельцев iPhone начали массово поступать жалобы на ошибки в работе гаджетов после обновления iOS 18. Об этом 17 сентября сообщила американская газета The New York Post.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

По их словам, производительность устройств после этого резко снизилась. Пользователи утверждают, что гаджеты стали быстро разряжаться, а после подключения к питанию восполнение заряда происходит очень медленно. Так, телефон может разрядиться до 67% в течение двух часов, даже если его не использовать, отмечено в статье. Кроме того, после обновления системы запускается множество фоновых процессов.

И лишь немногие владельцы таких смартфонов заявили, что обновление никак не повлияло на их заряд батареи.

Сотрудники ремонтных центров в России отметили рост числа обращений на починку смартфонов. За час их количество увеличилось в среднем до 20. Специалисты отметили, что наиболее часто проблемы встречаются у владельцев моделей с новыми запчастями, аккумуляторами и дисплеями: после обновления они начали перегреваться и ломаться.

Как сообщало ИА Регнум, обновленную линейку продукции в рамках осенней презентации американская Apple показала 9 сентября. Линейка состоит из стандартного iPhone 16, модификации Plus, а также флагманских Pro и Pro Max.

По утверждению разработчиков, Apple 16 и Apple 16 Plus в корпусах из алюминия оснащены процессором A18, который делает их на 40% быстрее по сравнению с Apple 15. Также обновлены камеры телефонов до 48 мегапикселей, увеличено время работы батареи, улучшено качество звука. Смартфоны будут использовать технологию искусственного интеллекта.

Старт продаж в нескольких странах запланирован на 20 сентября.