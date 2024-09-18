В работе iPhone после обновления iOS произошли массовые сбои
Пользователи iPhone массово пожаловались на сбои после обновления iOS
Вашингтон, 18 сентября, 2024, 09:47 — ИА Регнум. От владельцев iPhone начали массово поступать жалобы на ошибки в работе гаджетов после обновления iOS 18. Об этом 17 сентября сообщила американская газета The New York Post.
По их словам, производительность устройств после этого резко снизилась. Пользователи утверждают, что гаджеты стали быстро разряжаться, а после подключения к питанию восполнение заряда происходит очень медленно. Так, телефон может разрядиться до 67% в течение двух часов, даже если его не использовать, отмечено в статье. Кроме того, после обновления системы запускается множество фоновых процессов.
И лишь немногие владельцы таких смартфонов заявили, что обновление никак не повлияло на их заряд батареи.
Сотрудники ремонтных центров в России отметили рост числа обращений на починку смартфонов. За час их количество увеличилось в среднем до 20. Специалисты отметили, что наиболее часто проблемы встречаются у владельцев моделей с новыми запчастями, аккумуляторами и дисплеями: после обновления они начали перегреваться и ломаться.
Как сообщало ИА Регнум, обновленную линейку продукции в рамках осенней презентации американская Apple показала 9 сентября. Линейка состоит из стандартного iPhone 16, модификации Plus, а также флагманских Pro и Pro Max.
По утверждению разработчиков, Apple 16 и Apple 16 Plus в корпусах из алюминия оснащены процессором A18, который делает их на 40% быстрее по сравнению с Apple 15. Также обновлены камеры телефонов до 48 мегапикселей, увеличено время работы батареи, улучшено качество звука. Смартфоны будут использовать технологию искусственного интеллекта.
Старт продаж в нескольких странах запланирован на 20 сентября.