Торецк, ДНР, 18 сентября, 2024, 09:45 — ИА Регнум. Украинские боевики издевались над жителями Новгородского (украинское название — Нью-Йорк) в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 18 сентября рассказали беженцы из населённого пункта.

МО Украины

«Они сына моего убили. Он был шахтёром. На 900 метрах работал. Поднимается — перепад давления, сердце болело. Выпивал, язык развязывался. И он говорил, что его ребята — в ДНР. Его несколько раз избивали — ребра сломали, собаку спускали. А потом в очередной раз избили, и всё», — привело слова одной из беженок «РИА Новости».

Пенсионерка уточнила, что она не знает, кто именно из украинских боевиков сделала это, добавив, что ВСУ так же относились ко всем жителям Новгородского, выражавшим пророссийскую позицию.

Вооружённые силы России освободили посёлок ещё в августе, в настоящее время из него эвакуируют беженцев.

Как сообщало ИА Регнум, 14 сентября украинские боевики зверски изнасиловали и убили жительницу села Гончаровка в Суджанском районе Курской области из-за того, что её сын является военным. Эти данные зафиксировали военные следователи СК России.

Telegram-канал «Южный фронт» 13 сентября сообщил, что боевики ВСУ расстреляли двух беженок и их собаку около села Журавли в Кореневском районе Курской области. Женщины пытались дойти до российских военных в населённом пункте Шептуховка.

Позднее в этот же день СК России возбудил уголовное дело против генерала украинских формирований Дмитрия Красильникова, причастного к совершению преступлений в курском приграничье. По данным следствия, боевики ВСУ под руководством Красильникова незаконно пересекли границу России и атаковали жилые дома и гражданскую инфраструктуру, а также разместили взрывчатку на автодорогах для того, чтобы помешать мирному населению эвакуироваться из районов, затронутых боевыми действиями. В результате преступных действий генерала погибло и получило ранения значительное количество мирных жителей, уничтожены и повреждены жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры.