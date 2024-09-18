Москва, 18 сентября, 2024, 09:03 — ИА Регнум. В июле страны Евросоюза значительно увеличили объёмы импортируемого из России трубопроводного газа. Этот показатель в середине лета достиг максимума с конца зимы прошлого года и составил 665,4 млн евро. Об этом свидетельствуют данные Евростата.

Алексей Витвицкий/РИА Новости

Главным покупателем стала Италия, увеличив закупки в пять раз по сравнению с июлем предыдущего года ― до 214 млн евро, сообщило «РИА Новости» со ссылкой на статистические данные.

Рост импорта российского газа на 21% также показали Венгрия и Словакия. Они закупили российского голубого топлива на 164,2 млн евро и 115,8 млн евро соответственно. При этом Греция, Болгария и Чехия сократили объёмы закупок.

За первые семь месяцев текущего года ЕС приобрёл у России трубопроводного газа на 3,95 млрд евро, что на 24% меньше аналогичного периода прошлого года. Но доля России в общем европейском импорте трубопроводного газа возросла за этот период с 14% до почти 19%.

Как сообщало ИА Регнум, директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский 7 сентября заявил, что страны Запада продолжают закупать газ из России, но делают это негласно. Дипломат отметил, что Европа остаётся практически закрытой для российских энергоносителей, однако в последние месяцы прослеживается тенденция, когда зарубежные страны негласно закупают больше российского газа, как сжиженного, так и трубопроводного.

По его словам, сейчас Россия старается охватить другие рынки, где востребованы её углеводороды, прежде всего рынки Азии.

Согласно данным консалтинговой компании ICIS, обнародованным в середине июня, Россия по итогам мая 2024 года впервые с сентября 2022 года обогнала США по поставкам природного газа в Европу. С учётом доставки по трубопроводам и перевозок СПГ по морю они составили 15% от всего импорта газа в ЕС, Великобританию, Швейцарию, Сербию, Северную Македонию и Боснию и Герцеговину. Объёмы импорта газа из США в Европу составили 14% от общих поставок.

Несмотря на обсуждения в ЕС запрета импорта, Европа остаётся основным направлением поставок для российского сжиженного природного газа. По данным аналитической компании Kpler, в апреле на европейский рынок Россия поставила 46% от общего объёма экспортных поставок СПГ.