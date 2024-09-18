Уссурийск, Приморский край, 18 сентября, 2024, 08:58 — ИА Регнум. Крупный пожар вспыхнул на складе стройматериалов в Уссурийске, сообщили 18 сентября в пресс-службе управления МЧС по Приморскому краю.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«В Уссурийске огонь охватил здание на 3 тыс. квадратов», — сообщили в ведомстве.

Более 30 специалистов принимают участие в ликвидации пожара, задействовано шесть единиц техники.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 18 сентября загорелся склад ГСМ в промзоне Ярославля. Пожар ликвидировали на площади 450 кв. м. Пострадали четверо сотрудников МЧС.

В Ростовской области в городе Аксае загорелся склад стройматериалов, а также несколько жилых домов. Пожар ликвидировали 16 сентября на площади 1,5 тыс. кв. м.