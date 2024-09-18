Ярославль, 18 сентября, 2024, 08:40 — ИА Регнум. В Ярославле потушили пожар в автосервисе, сообщили 18 сентября в пресс-службе МЧС России.

Telegram/МЧС России

«Пожар ликвидирован», — сообщили в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, ночью в промзоне Ярославля вспыхнул пожар в одном из автосервисов на улице Механизаторов на складе, где хранились покрышки и горюче-смазочные материалы.

При ликвидации горения произошла разгерметизация газового баллона и четверо пожарных пострадали. Пострадавших госпитализировали. Отрытое горение ликвидировали на 450 кв. м.