Москва, 18 сентября, 2024, 07:59 — ИА Регнум. Минпросвещения России разослало методические рекомендации школам и дошкольным учреждениям в российских регионах о необходимости ограничить число иностранных граждан в классах или группах вплоть до трёх детей. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на соответствующие документы.

Илья Наймушин/РИА Новости

«Необходимо стремиться к тому, чтобы в классе (группе) не было более трёх детей, плохо владеющих русским языком», — отмечается в сообщении.

В ведомстве уточнили, что эту норму следует рассматривать как ориентировочную. В Минпросвещения РФ также отметили, что подобная мера обусловлена сложностями в процессе обучения детей, которые плохо владеют русским языком.

Подчеркивается, что такие дети требуют не меньше внимания, чем учащиеся с ограниченными возможностями здоровья.

Как сообщало ИА Регнум, 5 сентября заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил о необходимости обязывать детей мигрантов, которые получают образование в российских школах, учить русский язык. Он подчеркнул, что это необходимо делать постепенно и без хамства.

Медведев также призвал запретить мигрантам, приезжающим в Россию на сезонные работы, привозить в РФ свои семьи. Позднее спикер Госдумы Вячеслав Володин проинформировал, что нижняя палата Федерального собрания РФ разрабатывает законопроект о запрете трудовым мигрантам привозить в Россию семьи. Он выразил уверенность, что эту инициативу поддержат большинство парламентариев, независимо от их политической принадлежности.