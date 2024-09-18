Донецк, 18 сентября, 2024, 08:02 — ИА Регнум. Расчёт зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» из состава группировки войск «Центр» Вооружённых сил России уничтожил крылатую ракету Storm Shadow ВСУ англо-французского производства в зоне проведения специальной военной операции. Об этом 18 сентября сообщили в Министерстве обороны РФ.

Станислав Красильников/РИА Новости

«Совместная работа с военнослужащими расчёта комплекса обнаружения цели позволила оперативно выявить пуск ракет Storm Shadow. При появлении целей зенитчики взяли их на сопровождение и после подтверждения произвели их уничтожение», — говорится в сообщении, опубликованном на официальном сайте оборонного ведомства.

Отмечается, что российские военные успешно выполнили задачу по прикрытию воздушного пространства — расчёт ЗРК «Тор-М2» предотвратил возможные угрозы.

Как подчеркнули в Министерстве обороны, современное радиолокационное оборудование на борту комплекса ЗРК позволяет точно обнаруживать воздушные цели и эффективно уничтожать их. Высокая точность боевого применения позволяет ликвидировать до восьми воздушных целей противника одним боекомплектом.

Как передавало ИА Регнум, 17 сентября официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что силы противовоздушной обороны в течение суток сбили один снаряд реактивной системы залпового огня HIMARS производства США и 36 украинских беспилотных летательных аппаратов.

Ранее военный эксперт, полковник в отставке Анатолий Матвийчук отметил, что российские специалисты приступили к более детальному изучению захваченной в зоне спецоперации крылатой ракеты Storm Shadow. По его словам, изучение ракеты позволит российским военным обезвреживать её на любом этапе.