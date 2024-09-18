Наступивший, 937-й день специальной военной операции (СВО) на Украине ознаменован массированной атакой украинскими беспилотниками российских территорий. Известно, что в ночь на 18 сентября в городе Торопце Тверской области после отражения атаки БПЛА начался пожар и губернатор региона Игорь Руденя принял решение о частичной эвакуации населения с территории, где ведёт работу ПВО и локализуется возгорание.

Иван Шилов ИА Регнум Обломки БПЛА

Работу детских садов и школ приостановили в Западнодвинском районе. Предоставлены автобусы, а эвакуация, в частности, происходит в Западную Двину.

В городе Шебекино служебный автобус атакован дроном, ранены четыре мирных жителя, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По сообщению губернатора Курской области Алексея Смирнова, этой ночью в небе над регионом были сбиты две украинские ракеты и 27 дронов самолётного типа. Ещё девять БПЛА уничтожены за ночь в Смоленской области.

Всего в ночь на 18 сентября над регионами РФ сбили 54 дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ), отмечается в сообщении Минобороны.

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