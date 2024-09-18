Вашингтон, 18 сентября, 2024, 06:47 — ИА Регнум. Человечеству грозит исчезновение, если оно не освоит межзвёздные перелёты. Такой прогноз сделал 17 сентября американский миллиардер, предприниматль и основатель компании SpaceX Илон Маск в соцсети X (бывш. Twitter).

Иван Шилов ИА REGNUM Илон Маск

По мнению Маска, есть очень большая вероятность того, что когда-нибудь большая комета столкнётся с Землёй и уничтожит всё живое на ней, как это случалось уже неоднократно. Либо Солнце расширится до такой степени, что закипят океаны и Земля станет безжизненной.

Поэтому у человечества, по словам Маска, есть лишь два варианта.

«Либо стать космической цивилизацией, либо умереть — есть лишь два варианта», — пояснил Маск.

Ранее ИА Регнум сообщало, что, как утверждает американский предприниматель Илон Маск, человечество сможет колонизировать галактику Млечный Путь, если ему удастся продержаться миллион лет как цивилизации.

Маск предположил, что человеческая цивилизация исчезнет через несколько столетий, если не принять необходимых мер. По его мнению, если люди научатся выполнять межпланетные и межзвездные полёты, то смогут существовать миллионы лет.

Он также полагает, что для колонизации Марса потребуется как минимум один миллион человек и несколько миллионов тонн грузов. Проект осуществится на базе ракеты Starship 3 — новейшей модели, вмещающей больше грузов, чем предыдущие версии, заявлял Маск.