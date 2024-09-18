Берлин, 18 сентября, 2024, 05:21 — ИА Регнум. По меньшей мере девять человек пострадали на прогулочном судне Fischerinsel в Берлине в результате обрушения части надстройки на палубе, сообщил 18 сентября новостной портал rbb24.de со ссылкой на пожарную службу.

Rolf_Larsen Скорая помощь в Германии

Происшествие произошло вечером 17 сентября в районе Берлин-Митте на корабле, который шёл по реке Шпрее. Первоначально появилась информация о нескольких десятках пострадавших, однако после сведения были уточнены.

Четыре человека получили серьезные травмы. Ещё пятеро имеют легкие ранения. Всего на борту находилось не менее 100 человек. Причина случившегося выясняется.

Как сообщало ИА Регнум, в конце августа на Волге в Нижнем Новгороде столкнулись два катера. Один из них стоял на якоре. В результате происшествия пострадали два человека. Их направили в больницу.

15 сентября в районе Литейного моста в Санкт-Петербурге столкнулись теплоход и прогулочное судно. Пострадавших в ходе произошедшего не было. Кроме того, удалось избежать разлива нефтепродуктов.