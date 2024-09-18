Мелитополь, 18 сентября, 2024, 04:29 — ИА Регнум. Инфраструктурные объекты получили повреждения на территориях Запорожской области, оккупированных Киевом. Об этом сообщил глава местной администрации, подчинённой украинским властям, Иван Фёдоров.

Иван Шилов ИА Регнум

Соответствующую информацию он разметил в своём Telegram-канале. Фёдоров не уточнил, о каких именно объектах идёт речь.

Как сообщало ИА Регнум, 15 сентября украинское министерство энергетики проинформировало о том, что в ряде областей Украины, а также на территориях, занятых ВСУ, получили повреждения несколько энергетических объектов. В ведомстве отметили, что это случилось в результате взрывов.

В минэнерго уточнили, что поврежденные объекты находятся в Сумской, Харьковской областях, а также в подконтрольных Киеву частях Херсонской области и ДНР.