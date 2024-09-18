Тверь, 18 сентября, 2024, 03:48 — ИА Регнум. Пожар начался в городе Торопце Тверской области из-за падения обломков беспилотника, сбитого силами ПВО. Как сообщил губернатор Тверской области Игорь Руденя, на место возгорания выехали все экстренные службы, руководство ГУ МЧС РФ по региону.

Иван Шилов ИА Регнум Беспилотник

Ведутся работы по локализации возгорания, ситуация находится на контроле, подчеркнул Игорь Руденя.

Как ранее сообщало ИА Регнум, беспилотные летательные аппараты сбиты нынешней ночью в Смоленской, Орловской и Брянской областях.