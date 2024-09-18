Москва, 18 сентября, 2024, 03:10 — ИА Регнум. Работу миссии Международного валютного фонда (МВФ) по консультациям с Россией по обзору российской экономики отложили на неопределённый срок. Об этом 17 сентября сообщил исполнительный директор от России в МВФ Алексей Можин.

(сс)International Monetary Fund Международный валютный фонд

«16 сентября, в день, когда предполагалось начало работы миссии фонда… руководство фонда уведомило российскую сторону и совет директоров о том, что работа миссии будет отложена на неопределённый срок», — указал он в беседе с ТАСС.

По словам Алексея Можина, в качестве причины для решения о том, чтобы отложить работу миссии, упоминалась техническая неготовность к проведению консультаций.

Он подчеркнул, что инициатива о проведении консультаций всегда исходила от сотрудников фонда, а Россия всегда выражала готовность принять миссию во исполнение обязательств в рамках устава МВФ. В то же время представители ряда европейских стран неоднократно высказывались против возобновления сотрудничества между Россией и МВФ, добавил Можин.

Как передавало ИА Регнум, ранее директор департамента коммуникаций фонда Джули Козак сообщила, что фонд принял решение о возобновлении консультаций в связи со стабилизацией экономической ситуации в России. 13 сентября председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина подтвердила информацию о планирующихся консультациях с МВФ.

По данным агентства Bloomberg, решение МВФ возобновить консультации с Россией вызвало беспокойство ряда европейских государств, в том числе Франции, Польши, Бельгии и стран Прибалтики, которые сочли это неприемлемым в условиях, когда США и Евросоюз стремятся изолировать Россию.