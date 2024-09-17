Вашингтон, 18 сентября, 2024, 02:14 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки серьёзно отнеслись к решению России увеличить численность своих вооружённых сил. Об этом 17 сентября в ходе брифинга заявил официальный представитель Пентагона Патрик Райдер.

Иван Шилов ИА Регнум Пентагон

«Несомненно, мы серьёзно относимся к этому», — указал Райдер, отвечая на просьбу журналиста прокомментировать соответствующее решение.

При этом он отказался давать оценку, каким образом увеличение численности Вооружённых сил России повлияет на боеготовность РФ и экономическую составляющую.

Как передавало ИА Регнум, 16 сентября президент России Владимир Путин подписал указ об увеличении численности вооружённых сил с 2 209 103 до 2 389 130 единиц. В том числе в новом штате предусмотрено 1,5 млн военнослужащих. Документ вступит в силу 1 декабря 2024 года.

По словам члена комитета Государственной думы России по обороне Виктора Заварзина, увеличение численности ВС РФ планируется реализовать за счёт увеличения количества контрактников. Он также отметил, что укрепление вооружённых сил необходимо для защиты рубежей.

Как подчеркнул пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, решение главы государства об увеличении численности ВС РФ вызвано чрезвычайно враждебной обстановкой на западных границах и нестабильностью на восточных рубежах.