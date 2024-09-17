Хомс, Сирия, 17 сентября, 2024, 23:40 — ИА Регнум. Беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper так называемой коалиции, возглавляемой США, опасно сблизился с истребителем Су-35 Воздушно-космических сил России в небе над Сирией. Об этом 17 сентября сообщил замруководителя Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в арабской республике Олег Игнасюк.

Lt. Col. Leslie Pratt

«На юге провинции Хомс произошло опасное сближение модульного разведывательно-ударного беспилотного летательного аппарата MQ-9 «коалиции» с самолётом Су-35 ВКС России», — указал Игнасюк в ходе брифинга.

Он отметил, что экипаж Су-35 совершал плановый полёт вдоль южной границы Сирии. Столкновения удалось избежать благодаря действиям российского лётчика, своевременно предпринявшего необходимые меры.

Кроме того, за прошедшие сутки ЦПВС зафиксировал в районе Эт-Танф 12 случаев нарушения правил использования воздушного пространства Сирии со стороны авиации коалиции, в том числе парами истребителей F-15, F-16, Rafale и штурмовиков A-10.

Как передавало ИА Регнум, 18 августа замруководителя ЦПВС сообщил, что в небе над районом Эт-Танф провинции Хомс на высоте 6700 метров произошло опасное сближение истребителя-бомбардировщика F/А-18 коалиции с Ан-30 ВКС России, совершавшего плановый полёт в воздушном пространстве Сирии. Столкновения также удалось избежать благодаря действиям российского лётчика, продемонстрировавшего высокий профессионализм и предпринявшего необходимые меры.