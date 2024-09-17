Москва, 17 сентября, 2024, 22:00 — ИА Регнум. Зампред Центробанка Алексей Заботкин назвал маловероятным прогноз Минэкономразвития о переохлаждении российской экономики в 2025 году и считает более возможным сценарий её «мягкой посадки». Об этом он заявил 17 сентября на сессии форума Сapital Markets.

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Минэкономразвития считает, что переохлаждение экономики будет в случае сочетания нескольких факторов: замедления мировой экономики, наращивания антироссийских санкций, негативной демографической ситуации, влияющей на рынок труда, и продолжения ужесточения денежно-кредитной политики.

При таком консервативном сценарии ЦБ ожидается, что рост ВВП России 2025 году составит 1,7%, в 2026 году — 1%, а в 2027-м — 2,6%. Инфляция к концу 2025 года прогнозируются на уровне 3,7%, в 2026 году — 4,4%, в 2027-м — 5,4%.

По прогнозу, представленному Заботкиным, в 2025 году темпы роста экономики будут на уровне 2%, а инфляция — 3,7%. Такую ситуацию нельзя назвать переохлаждением экономики, сказал он.

«Это ситуация возвращения экономики к устойчивому сбалансированному росту. Это как раз сценарий очень мягкой посадки», — процитировал зампреда Центробанка РБК.

Как передавало ИА Регнум, президент России Владимир Путин 5 сентября заявил, что ЦБ повышает ключевую ставку, чтобы снизить перегрев экономики. Этому также способствует отмена льготной ипотеки. Данные меры будут способствовать стабильной работе Минфина по сбалансированности бюджета, отметил глава государства.

Согласно базовому сценарию Минэкономразвития, представленном 6 сентября, увеличение ВВП России в 2024 году достигнет 3,9%. В 2025 его рост ВВП составит 2,5%, в 2026-м — 2,6%, а к 2027-му 2,8%.