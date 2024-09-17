Мурманск, 17 сентября, 2024, 21:53 — ИА Регнум. В Мурманской области суд сформировал коллегию присяжных для рассмотрения уголовного дела о нападении жителя Апатитов Александра Быданова на губернатора региона Андрея Чибиса. Об этом 17 сентября сообщил адвокат обвиняемого Александр Москаленко.

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«Сформировали мы коллегию присяжных. Отмечу высочайшую организацию работы Апатитского городского суда по формированию судебной коллегии, мы из более чем 50 кандидатов быстро отобрали шесть основных и шесть запасных присяжных», — приводит его слова ТАСС.

Адвокат добавил, что судебное следствие по делу начнётся 18 сентября, заседания будут проходить в сентябре и начале октября.

Как сообщало ИА Регнум, на Чибиса напали 4 апреля после его встречи с жителями Апатитов. Злоумышленник ударил губернатора ножом и попытался скрыться, но его оперативно задержала Росгвардия.

Губернатору провели операцию, он находился в тяжёлом состоянии. Вечером следующего дня Чибиса доставили в Мурманскую областную больницу на вертолёте.

В Кировске 6 апреля прошло закрытое заседание суда по избранию обвиняемому в нападении на Чибиса меры пресечения — его отправили в СИЗО на два месяца.

Ранее судимый мужчина заявил, что жалеет о случившемся и напал на губернатора из-за «стечения обстоятельств». В отношении Быданова возбудили уголовное дело по статье о «Покушении на убийство в связи с осуществлением служебной деятельности» (по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ).