Москва, 17 сентября, 2024, 21:18 — ИА Регнум. Министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяной Сполярич привлёк её внимание к многочисленным фактам нарушения киевским режимом норм международного гуманитарного права. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, опубликованном 17 сентября.

Василий Иванов ИА REGNUM

«Внимание Сполярич было привлечено к многочисленным фактам нарушения Украиной норм международного гуманитарного права, в том числе в контексте обращения с военнопленными и гражданскими лицами», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе визита в Москву Сполярич также встретилась с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой, уполномоченным по правам ребёнка Марией Львовой-Беловой и председателем Российского Красного Креста Павлом Савчуком.

Как передавало ИА Регнум, МККК выразил готовность посетить территории Курской области, подвергшиеся нападению Вооружённых сил Украины (ВСУ), при условии гарантий безопасности со стороны России и Украины.

16 сентября агентство Reuters, ссылаясь на министра иностранных дел Украины Андрея Сибигу, сообщило, что руководство киевского режима пригласило ООН и МККК «присоединиться к гуманитарным усилиям в Курской области».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 16 сентября назвал подобные «приглашения» Киева провокацией. В Кремле рассчитывают, что такие заявления не будут восприниматься адресатами.

В тот же день представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик отметил, что сотрудникам организации нужно разрешение России для посещения Курской области.