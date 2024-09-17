Рига, 17 сентября, 2024, 20:55 — ИА Регнум. Военно-воздушные силы (ВВС) Латвии 17 сентября подняли по тревоге в воздух истребители патрульной миссии НАТО из-за неопознанного объекта, который оказался стаей птиц, сообщила пресс-служба министерства обороны республики.

Виктор Лисицын / Global Look Press

«ВВС обнаружили неопознанный летающий объект, который приблизился к латвийско-белорусской границе и пересек её на территории Даугавпилсского района», — говорится в публикации.

Поднятые в небо самолёты обследовали местность, не обнаружили опасных объектов и вернулись на аэродром базирования. Позже в минобороны сообщили, что за летающий объект приняли стаю птиц.

Как передавало ИА Регнум, в мае газета The Times сообщила, что британских военных на учениях НАТО в Эстонии пугали угрозой похищения их личных данных с помощью российских беспилотников-шпионов. Бойцам запретили брать с собой на занятия гаджеты, а, чтобы убедиться в этом, заставляли прыгать в озеро.

В августе румынские артиллеристы в ходе учений в Польше случайно обстреляли город Бяла-Писка, который находится недалеко от стрельбища. Один из снарядов попал в квартиру, испугав спящего мужчину. В ходе инцидента никто не пострадал.