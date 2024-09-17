Красногорск, 17 сентября, 2024, 20:24 — ИА Регнум. Есть сферы, в которые лучше не привлекать трудовых мигрантов, так как это касается вопросов безопасности, заявил 17 сентября журналистам губернатор Московской области Андрей Воробьёв.

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«В стройке и логистике мы внедряем более жёсткий контроль за мигрантами, а в медицине, образовании, соцуслугах ограничиваем доступ иностранцам, которые работают по патентам», — процитировало его «РИА Новости».

Воробьёв добавил, что нужно избегать привлечения мигрантов к торговле алкоголем, табаком, а также для работы в пунктах уличного общепита. Бизнес наверняка найдёт как грамотно поступить там, где нельзя нанимать иностранцев, добавил он.

Как передавало ИА Регнум, вице-губернатор Подмосковья Наталия Маслёнкина 16 сентября на заседании правительства предложить ввести ограничения на работу мигрантов по патенту в сфере уличного питания, спорта, досуга, культуры здравоохранения и образования. В случае введения этого положения в области ожидается отток иностранцев в количестве 5,6 тыс. человек, их планируют заменить гражданами РФ или стран ЕАЭС.

В июле Минтруд РФ выступил с предложением запретить мигрантам работать таксистами и курьерами без получения необходимых документов для этого документов. Планируется, что документ вступит в силу 1 марта 2025 года.

Президент РФ Владимир Путин 4 апреля заявил, что в России нужно либо повышать производительность труда, модернизируя промышленность, либо ввозить в страну трудовых мигрантов. Другого выхода нет, подчеркнул он. Глава государства призвал создавать современные производства и рабочие места во всех регионах.