Ставрополь, 17 сентября, 2024, 20:11 — ИА Регнум. На территории завода «Ставрополь-Авто» планируют открыть технопарк при поддержке краевых властей. Соответствующее предложение озвучил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров на прямой линии 17 сентября.

Stavregion.ru Владимир Владимиров

Краевые власти следят за судьбой автозавода в Ставрополе — сейчас этот актив проходит процедуру санации в одном из банков. Глава Ставрополья подчеркнул, что инвесторы не могут менять назначение территории. На месте предприятия не появится ни жилья, ни торгового комплекса, цитирует губернатора издание «Победа26».

Более того, региональное правительство рассматривает возможность приобрести завод в рассрочку, чтобы открыть там технопарк.

«Когда-то в Ставрополе уже закрыли автозавод «КамАЗ», 14 тысяч человек оказались на улице, а на его месте собирались строить многоэтажки. Мы предотвратили такой исход, создав на базе производства индустриальный парк. Сейчас там работают 59 предприятий», — сказал губернатор.

Владимиров призвал предпринимателей, которые хотят принять участие в возрождении производства, не пренебрегать поддержкой краевых органов власти. По его словам, эта миссия потребует колоссальных вложений.