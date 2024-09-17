Москва, 17 сентября, 2024, 19:58 — ИА Регнум. В Москве на базе Ассоциации менеджеров прошло заседание комиссии по развитию цифровых финансовых технологий «ИИ в помощь: от финансовых технологий и бизнеса до социальной поддержки». Спикеры со стороны бизнеса («Норникель», «Рексофт» и др.) обсудили тему внедрения ИИ совместно с представителями культурной сферы (Эрмитаж) и венчурных инвестиций (фонд «Восход»). Дискуссию модерировал представитель от рынка ЦФА — Максим Трофимов, генеральный директор компании «Цифровые активы».

Фото Евгении Литвяковой Заседание комиссии по развитию цифровых финансовых технологий «ИИ в помощь: от финансовых технологий и бизнеса до социальной поддержки»

О степени внедрения ИИ в разные сферы жизни рассказал Сергей Назаренко, руководитель направления по развитию технологий управления данными и машинному обучению «Рексофт»: «Время автономных роботов еще не пришло, но уже настало для ИИ-ассистентов. Модели ИИ уже приближаются по уровню IQ к среднему человеку, а некоторые даже опережают». Спикер также подчеркнул, что предоставление персонального ИИ-ассистента каждому сотруднику — ключ к повышению эффективности бизнеса.

Василий Корнейчук, старший менеджер/ИТ бизнес-партнер блока кадровой, социальной политики и связей с общественностью компании «Норникель» поделился кейсом, как бизнес внедрил AI-ассистента в образовательные программы для линейных руководителей. Решение позволило охватить аудиторию в 6000 человек за три месяца работы, а возможность обращаться к чат-боту в любое время стала одним из главных преимуществ для участников. 93% сотрудников готовы порекомендовать программу коллегам.

Фото Евгении Литвяковой Заседание комиссии по развитию цифровых финансовых технологий «ИИ в помощь: от финансовых технологий и бизнеса до социальной поддержки»

Сейчас все больше развиваются самостоятельные проекты с ИИ-ассистентами. Ирина Ларцева, инвестор, сооснователь и генеральный директор российской компании ReReal, поделилась результатами исследования: ультрареалистичные ИИ-ассистенты в маркетинге повышают рост вовлеченности на 300%, а в образовании увеличивают эффективность обучения до 95% по сравнению с 78% при текстовом обучении. В корпоративных коммуникациях ИИ-помощники также показывают внушительные результаты: фиксируется рост удовлетворенности персонала на 260%.

Максим Трофимов, генеральный директор компании «Цифровые активы» также рассказал, что стал лицом проекта по созданию ультрареалистичного ИИ-ассистента. «Цифровой Максим» может вести диалог по теме ЦФА, черпая данные из базы знаний и открытых источников.

«Сегодня вопросу искусственного интеллекта посвящено много времени, и мы пришли к выводу, что, во-первых, нужно здесь основываться на этике. Должна быть этичность использования такой технологии — чтобы она служила во благо. И во-вторых, нужно постепенно начинать регулирование, но оно должно быть мягкое. Рынок сам должен подсказать, как это сделать, и сделать это так, чтобы не ограничить развитие технологии, а наоборот способствовать ему», — рассказал Максим Трофимов.

Фото Евгении Литвяковой Заседание комиссии по развитию цифровых финансовых технологий «ИИ в помощь: от финансовых технологий и бизнеса до социальной поддержки»

На заседании комиссии по развитию цифровых финансовых технологий также выступили Екатерина Галанова, один из создателей выставки «Великолепный Эрмитаж» и Егор Назаров, инвестиционный директор венчурного фонда «Восход» (ключевой инвестор «Интеррос»). Они рассказали о том, как нейросети помогают обучать сотрудников, как создать ультрареалистичного ИИ-ассистента, как показать коллекцию Эрмитажа в Нижнем Новгороде с помощью цифровых технологий, как внедрить цифрового помощника в любой бизнес и какие риски есть в сфере искусственного интеллекта.