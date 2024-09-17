Хельсинки, 17 сентября, 2024, 19:46 — ИА Регнум. В случае военного конфликта Финляндия сможет незамедлительно призвать 280 тыс. человек, заявил президент страны Александр Стубб в интервью немецкому телеканалу Die Welt во вторник, 17 сентября.

Иван Шилов ИА Регнум

«Если начнется война, мы сможем немедленно призвать на службу 280 тыс. человек», — сказал Стубб.

Стубб также назвал Силы обороны Финляндии «одними из сильнейших» в НАТО.

Как передавало ИА Регнум, отношения России и Финляндии существенно ухудшились за последние несколько лет. В ноябре 2023 года Хельсинки объявили о закрытии четырёх пограничных КПП: Ваалимаа — Торфяновка, Нуйямаа — Брусничное, Иматра — Светогорск и Ниирала — Вяртсиля. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал большой ошибкой выбранный Финляндией путь конфронтации с Россией.

В беседе с ИА Регнум член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик выразил мнение, что власти Финляндии оправдывают их недружественную политику в отношении России надуманными причинами и занимают откровенно недружественную позицию.

29 февраля Александр Стубб заявил, что Финляндия не возражает против того, чтобы Украина наносила удары по России в «оборонительных» целях. 29 февраля глава финского парламентского комитета по обороне Юкка Копра заявлял, что при передаче Украине оружия Хельсинки не запрещал его применение по территории России.

10 мая Стубб в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung заявил, что единственный путь к миру на Украине на данный момент лежит через поле боя. По его мнению, в следующем году будет достигнута ситуация, которая откроет путь к соглашению в конфликте на Украине.