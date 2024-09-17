Москва, 17 сентября, 2024, 19:03 — ИА Регнум. В столице начал работу глобальный форум Ecumene. Форум проходит уже в четвертый раз, и его генеральным партнером традиционно выступил Газпромбанк. В этом году мероприятие при поддержке ООН проходит с 16 по 18 сентября на площадке МИСИС.

Пресс-служба форума Ecumene

В течение трех дней более 140 экспертов из 30 стран мира обсудят основные тенденции в повестке устойчивого развития. Центральная тема Ecumene-2024 — технологическая трансформация в контексте устойчивого развития.

На открытии форума с приветственным словом к участникам обратился председатель правительства Михаил Мишустин.

С видеообращениями к гостям форума обратились специальный советник генерального секретаря ООН по вопросам климата Селвин Чарльз Харт, секретарь по экономическим и финансовым вопросам Министерства иностранных дел Бразилии, шерпа Бразилии в G20 Маурисио Карвалью Лирио и шестой исполнительный директор Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), заместитель генерального секретаря ООН Эрик Солхейм.

«В современном мире обмен технологиями стратегически и коммерчески эффективнее, чем создание искусственных ограничений, которые могут повысить собственную конкурентоспособность в краткосрочной перспективе», — обратилась к участникам пленарного заседания заместитель председателя правления Газпромбанка Елена Борисенко. Она выразила сожаление, что ряд стран и компаний выбирают второй путь. «Россия — важнейший «адвокат» для обеспечения безбарьерного и равноправного доступа к технологиям, особенно в развивающихся странах», — подчеркнула Борисенко. По её словам, отсутствие ограничений, кооперация и сотрудничество позволят получать социальный, экологический и финансовый эффекты, что в свою очередь будет способствовать достижению самой важной цели — благополучию населения и сохранению планеты для будущих поколений.

«На сегодняшний день Россия принимает активное участие во многом из того, что сейчас обсуждается на форуме — это и борьба с бедностью и доступ к новым технологиям, в том числе строительство гидроэлектростанций», — отметил посол доброй воли ООН, председатель Всероссийского общества охраны природы Вячеслав Фетисов. Он подчеркнул, что благодаря России многие страны, которые в этом нуждались, получили доступ к электроэнергии, в том числе и к атомной энергетике, которая признается одной из самых зеленых. «Вопрос о свободном доступе к технологиям, которые могут предотвратить мировую катастрофу и который мы также обсуждаем на этом форуме, должен быть поднят в том числе в ООН», — отметил Фетисов.

«Агентство стратегических инициатив уделяет особое внимание вопросам экологии и климата», — рассказала генеральный директор АСИ Светлана Чупшева. Она добавила, что по поручению президента РФ в АСИ создано новое направление по экологическому благополучию и климатической устойчивости. Уже три года АСИ активно работает с субъектами РФ по формированию и наполнению региональных планов климатической адаптации. Так, в прошлом году вместе с министерством экономического развития АСИ провело большую проектно-образовательную программу «Адаптация регионов России к изменениям климата». Также при поддержке 88 ведущих федеральных и международных экспертов, ученых и наставников АСИ собрало новые 34 программы для регионов по климатической адаптации.

Важность развития науки и то, какую роль технологии играют в развитии общества и экономики, обсудили на сессии: «Экономика знаний: формула «талант + капитал». В ходе дискуссии участники рассуждали, как сформировать пространство доверия между наукой, бизнесом и государством, какие ключевые барьеры мешают переходу научных знаний в экономическую полезность и как проходить эту трансформацию наиболее быстро и эффективно.

«Название сегодняшней сессии «Капитал плюс талант» — это формула, которая актуальна, исходя из задач, которые стоят сейчас перед страной, обществом и бизнесом», — заявил в начале дискуссии заместитель председателя правления Газпромбанка Дмитрий Зауэрс. По его словам, эти задачи связаны с технологическим суверенитетом и с технологическим лидерством, потому что гораздо важнее не догонять, а находить решения, которые будут конкурентными в международной среде. «Для Газпромбанка это стало очевидным еще около 20 лет назад, когда мы начали поддержку промышленности, возрождая предприятия, которые сегодня без сомнения являются национальной гордостью, но в свое время требовали модернизации», — подчеркнул Зауэрс. Речь идет о том, что новая экономика, даже индустриальная, невозможна без знаний, без поддержки научных и инженерных школ, без перезагрузки технологического ландшафта. При этом при переходе в постиндустриальную эпоху 70-80% продуктов создается с помощью интеллекта. «Поэтому мы видим свою миссию в том, чтобы создать условия, которые позволят превращать знания в технологии», — подчеркнул Зауэрс.

В рамках первого дня работы Ecumene-2024 на площадке форума состоялась сессия, посвященная подготовке к 29-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата, которая пройдет с 11 по 22 ноября в Баку. Представители международного сообщества обсудили важность гармонизации международных подходов к функционированию углеродных рынков и финансированию проектов, связанных с устойчивым развитием. От Газпромбанка в качестве спикера выступил вице-президент Газпромбанка Евгений Хилинский.

Всего в рамках форума пройдет 18 дискуссий, объединенных в 4 трека: устойчивая экономика, равноправие в технологиях, всеобщее благо, преемственность поколений.