Москва, 17 сентября, 2024, 19:52 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск четырёх участниц группы Pussy Riot: Ольгу Борисову, Диану Буркот, Алину Петрову и Тасо Плетнер. Мария Алёхина была объявлена в розыск повторно. Это следует из базы розыска ведомства.

Denis Bochkarev

Всех четверых объявили в розыск по уголовной статье. При этом в МВД не указали, по какой конкретно статье.

Согласно данным из открытых источников, участницы Pussy Riot принимают участие в туре «Riot Days», в рамках которого собирают деньги для Украины.

Как сообщало ИА Регнум 28 августа, приговор экс-участнице Pussy Riot Люсе Штейн вступил в законную силу. Она обвинялась в распространении фейков. Мерой наказания Басманный Суд Москвы избрал 6 лет лишения свободы.

В ноябре 2023 года Мосгорсуд заочно арестовал участницу Pussy Riot Надежду Толоконникову (внесена в список иностранных агентов), однако в данный момент она находится не в России. Её обвинили в оскорблении чувств верующих.