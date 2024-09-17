Москва, 17 сентября, 2024, 19:00 — ИА Регнум. В центре воспроизводства редких животных Московского зоопарка у молодой пары альпак Ватки и Пуфика родился второй за два года детёныш, сообщила 17 сентября пресс-служба учреждения.

Кадр из видео

«Сотрудники осмотрели малыша и определили пол — как и в прошлом году, это оказался самец. И снова пошёл в маму светлым окрасом и рыжим пятнышком», — говорится в Telegram-канале центра.

Детёныш, как это обычно и бывает у копытных, начал ходить через несколько часов после того, как родился. Сначала он двигался неуверенно, путался в своих ногах. Он не сразу понял, кто его мать, поэтому сперва ходил за отцом, а потом за другой самкой.

Однако после материнской ласки маленький альпака понял, кто его будет кормить, и запомнил родной запах, отметили в пресс-службе. Уже через три дня после рождения он уже уверенно чувствовал себя, находясь в вольере на глазах посетителей.