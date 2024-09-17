Москва, 17 сентября, 2024, 18:37 — ИА Регнум. Согласно последним данным ВЦИОМ, 60% россиян доверяют результатам прошедших выборов. Это подтверждает, что за последние годы Россия сумела создать передовую и максимально защищённую избирательную системы, рассказала ИА Регнум политолог, эксперт ЭИСИ Наталья Линдигрин.

Алексей Колчин ИА REGNUM

ВЦИОМ опубликовал данные исследования, проведённого среди 1600 человек в возрасте старше 18 лет, 17 сентября. Согласно опросу, порядка 60% россиян считают достоверными результаты выборов, прошедших в начале сентября, в Единый день голосования.

Коснулся опрос и нововведений избирательной системы, таких как «Мобильный избиратель». С его помощью голосовать можно не только по месту прописки, но и по месту фактического пребывания. Согласно итогам опроса, три четверти (75%) россиян осведомлены о возможностях «Мобильного избирателя».

«Растёт доверие и к новым форматам голосования. Так, после ЕДГ-2024 года уже 53% граждан одобряют наличие возможности голосовать онлайн (в 2023 году таких было 45%). Ещё одно закрепившееся нововведение — трёхдневное голосование, — также вызывает всё меньше и меньше вопросов. Шесть из десяти граждан одобряют возможность проголосовать в удобный для них день», — сказала Линдигрин.

При этом согласно данным ВЦИОМ, недоверие итогам выборов высказали в основном те, кто не приходил на участок и не голосовал.

«Действительно, недоверие высказывают, как правило, те, кто в принципе не участвует в выборах. Ровно также, как те, кто не голосуют онлайн, не доверяют системе ДЭГ. Эта своеобразная форма молчаливого протеста впрочем никак не сказывается на легитимности результата», — добавила эксперт.

С 6 по 8 сентября в России прошло трёхдневное голосование на региональных и муниципальных выборах. В 21 субъекте страны участники голосования выбирали губернаторов, а в трёх регионах голосовали за кандидатов в депутаты Госдумы. Также проводились выборы региональных и муниципальных парламентариев.