Тбилиси, 17 сентября, 2024, 18:25 — ИА Регнум. Власти Грузии не могли раньше говорить правду о том, что войну в Южной Осетии в 2008 году начал экс-президент Михаил Саакашвили. Об этом 17 сентября заявил премьер-министр страны Ираклий Кобахидзе на брифинге.

European People’s Party

«Из-за текущих дел в Гааге и Страсбурге мы избегали твердых и точных заявлений на эту тему. Но, когда мы видим, что, во-первых, завершены судебные процессы, во-вторых, та же политическая сила и сейчас пытается развязать в стране войну, мы не можем себе позволить не говорить всю правду грузинскому обществу о том, что 7 августа 2008 года войну в Грузии развязал именно режим Саакашвили», — сказал Кобахидзе.

Он добавил, что заказчиками войны 2008 года были внешние силы.

На вопрос, заключается ли позиция властей в том, что войну начала Грузия, Кобахидзе ответил, что такая же позиция у Евросовета, резолюцию которой подписал режим Саакашвили.

«Это констатация общепризнанных фактов», — заключил он.

Как передавало ИА Регнум, 14 сентября основатель и почётный председатель правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзина Иванишвили заявил, что власти страны после победы на парламентских выборах в октябре найдут в себе силы, чтобы извиниться за войну, которую в 2008 году развязал Саакашвили. Он также выразил уверенность, что зачинщики будут осуждены и все виновные в разрушении грузино-осетинской дружбы получат правовой ответ.

Грузия 8 августа 2008 года обстреляла Цхинвал, пытаясь захватить Южную Осетию. Также под обстрел попали и российские миротворцы. Россия вступилась за Южную Осетию и Абхазию, на чьи территории претендовал Тбилиси. В тот же день началась российская операция, которая продлилась до 14 августа. В результате грузинская сторона подписала с Россией, Южной Осетией и Абхазией план мирного урегулирования. После этого Москва официально признала независимость двух республик.