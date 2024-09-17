Москва, 17 сентября, 2024, 18:32 — ИА Регнум. Технологические компании могут найти помещения для работы в Москве с помощью городской цифровой платформы i. moscow, сообщила 17 сентября заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Владимир Астапкович / РИА Новости

«Востребованность электронной услуги растет. За восемь месяцев московские предприниматели арендовали помещения площадью 31 тыс. кв. м. Это на 20% больше, чем за весь прошлый год», — процитировала её пресс-служба мэрии мегаполиса.

С начала года с помощью этого бесплатного сервиса 45 инновационных компаний смогли выбрать площадки для офисов и производства. Площадь самого большого помещения, которое нашли с помощью платформы, составляет 15 тыс. кв. м. Оно досталось производителю микроэлектроники, выпускающему технику из российских комплектующих с применением нанотехнологий.

Также через цифровую платформу арендовали помещения исследовательский институт, химические лаборатории, поставщик оборудования. Разработчик демонтажных роботов, создаваемых для строительства, благодаря сервису, расширил производство.