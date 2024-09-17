Заммэра Москвы Сергунина сообщила о помощи техкомпаниям в поиске помещений
Москва, 17 сентября, 2024, 18:32 — ИА Регнум. Технологические компании могут найти помещения для работы в Москве с помощью городской цифровой платформы i. moscow, сообщила 17 сентября заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.
«Востребованность электронной услуги растет. За восемь месяцев московские предприниматели арендовали помещения площадью 31 тыс. кв. м. Это на 20% больше, чем за весь прошлый год», — процитировала её пресс-служба мэрии мегаполиса.
С начала года с помощью этого бесплатного сервиса 45 инновационных компаний смогли выбрать площадки для офисов и производства. Площадь самого большого помещения, которое нашли с помощью платформы, составляет 15 тыс. кв. м. Оно досталось производителю микроэлектроники, выпускающему технику из российских комплектующих с применением нанотехнологий.
Также через цифровую платформу арендовали помещения исследовательский институт, химические лаборатории, поставщик оборудования. Разработчик демонтажных роботов, создаваемых для строительства, благодаря сервису, расширил производство.