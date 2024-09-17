Мензелинский район, Татарстан, 17 сентября, 2024, 18:09 — ИА Регнум. Во время раскопок памятника археологии «Новобиксинтеевский могильник» в Мензелинском районе Татарстана исследователи обнаружили девять погребений первобытных людей каменного века. Об этом сообщает пресс-служба Комитета республики по охране объектов культурного наследия.

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«Во время раскопок выявлены девять погребений первобытных людей каменного века. В погребениях находились каменные наконечники стрел, а также украшения из зубов оленя, бобра, глоточных зубов рыб, резцы сурка, шлифованные пластины из клыков кабана, округлые подвески из приуральского серпентинита», — сказано в сообщении.

В Комитете также отметили, что, по данным исследователей, обнаруженное захоронение древнее египетских пирамид более чем на полторы тысячи лет. Это кладбище относится к первобытным людям, которые еще не умели обрабатывать металл. Орудия они изготавливали из камня, кости, дерева. Люди жили небольшими сообществами и занимались рыболовством и охотой.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2024 года российским учёным из Тюменского государственного университета удалось установить возраст захоронения детей в Тазовском районе Ямало-Ненецкого автономного округа. По полученным данным, погребальный комплекс Нум-хибя-сихэри VIа функционировал в Тазовском Заполярье во временном интервале со второй четверти XIX до начала XX века.

В сентябре 2023 года на юге Перу археологи нашли семь гробниц возрастом около 900 лет до рождества Христова. Учёные национального университета Сан-Кристобаль-де-Уаманга обнаружили гробницы с человеческими останками, а также предметы из керамики и изделия из золота. Специалисты предположили, что захоронения носили религиозный характер.