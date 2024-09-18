Москва, 18 сентября, 2024, 06:44 — ИА Регнум. Молодежное сообщество ВЫЗОВ совместно с общенациональной премией Христофора Леденцова подготовило серию подкастов «Русский Нобель». Героями подкастов стали лауреаты премии.

Пресс-служба молодежного сообщества ВЫЗОВ Молодежное сообщество ВЫЗОВ создало подкаст «Русский Нобель»

В выпусках подкастов рассуждают о научной деятельности и сложностях в разработке проектов, а также о перспективах развития российской науки. Кроме того, гости подкаста рассказывают, зачем нужны премии для ученых и о том, как это влияет на их мотивацию.

«В серии подкастов «Русский Нобель» можно познакомиться с самыми высокотехнологичными разработками молодых лауреатов премии, узнать, какое значение для ученых имеют награды такого уровня, порассуждали в ней о перспективах науки в России», — отметила креативный продюсер сообщества ВЫЗОВ Мария Ехалова. Она рассказала, что гостями интервью стали собеседники, за которыми будущее научного и промышленного прогресса.

Один из героев подкаста — кандидат медицинских наук Альберт Болатчиев. Он разработал технологию борьбы с устойчивым к антибиотикам бактериям и провел исследование новых противомикробных соединений, побеждающих болезни.

Также гостем подкаста стал специалист высокой квалификации с опытом научных работ в цветной и черной металлургии Геннадий Терехин. Он выдвинул шесть инициатив на проведение исследований для переработки мусора и извлечения из него ценных компонентов.

Герой третьего выпуска — юрист Екатерина Калинюк. Ее разработка связана с повышением уровня доверия молодежи к власти, ее взаимодействия с представителями. Проект успешно реализован совместно с администрацией города.

Серии видеоподкастов сняли в двух городах России — в Ставрополе и Москве. Ведущими стали участники сообщества, в том числе руководитель региональной лаборатории ВЫЗОВ в Ставрополе и заместитель куратора федеральной программы по развитию предпринимательства «Я в деле» в Ставропольском крае Игорь Корчагин. Также в роли ведущих выступили участники реалити-шоу «Вызов» — физик, преподаватель МГУ им. М. В. Ломоносова, блогер Владислав Шевцов и кандидат технических наук, доцент Московского Политеха, ведущий инженер ИТМО Юрий Фурлетов.

Пресс-служба молодежного сообщества ВЫЗОВ Молодежное сообщество ВЫЗОВ создало подкаст «Русский Нобель»

Общенациональная премия Христофора Леденцова содействует реализации наукоемких технологий и их применению на практике. Она охватывает сферы от научных исследований до продвижения и финансирования инноваций. Премия реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Стать участником молодежного сообщества ВЫЗОВ может любой желающий гражданин РФ в возрасте от 18 до 35 лет независимо от региона проживания. Для этого необходимо иметь интерес и достижения в сфере науки, культуры или искусства и подать заявку на официальном сайте сообществовызов.рф.