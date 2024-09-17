Москва, 17 сентября, 2024, 17:33 — ИА Регнум. Адвокат Андрей Алёшкин заявил, что задержание его бывшего коллеги Эльмана Пашаева должно было произойти.

РИА Новости / Виталий Белоусов

«Алексей Блиновский хочет получить снисхождение, может быть, заключить сделку, поэтому эта история набирает обороты. А то, что произошло, — это не секрет, это в принципе должно было произойти», — сказал Алёшкин телеканалу «360».

Он добавил, что семья Блиновских взаимодействует с не совсем чистоплотными людьми. По его словам, к делу могут быть причастны и другие лица.

При этом Алёшкин отметил, что ситуация его удивила, так как он был уверен, что Пашаев — осторожный и внимательный человек.

Как сообщало ИА Регнум, 17 сентября Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении Пашаева, подозреваемого в мошенничестве в особо крупном размере по делу блогера Елены Блиновской. Его подозревают в мошенничестве в общей сложности на сумму свыше ₽45 млн.

По данным следствия, в феврале 2024 года экс-адвокат убедил Блиновского в том, что якобы может за крупное денежное вознаграждение освободить его жену от ответственности по возбуждённому уголовному делу о неуплате налогов и финансовых махинациях. В результате Пашаев получил крупную сумму денег.

Если вина Пашаева будет доказана, ему грозит наказание вплоть до 10 лет лишения свободы. Кроме длительного срока заключения статья предполагает наказание в виде штрафа в размере до 1 млн рублей. Военный суд изберёт экс-адвокату меру пресечения 18 сентября.