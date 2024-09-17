Доха, 17 сентября, 2024, 17:28 — ИА Регнум. Катар не принимал участия в милитаризации конфликта на Украине. Страна заинтересована в мирных путях его решения. Об этом 17 сентября на брифинге заявил официальный представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари.

mofa. gov. qa Представитель МИД Катара Маджид бен Мухаммед аль-Ансари

Так спикер ведомства прокомментировал сообщение газеты Bild от 15 сентября. Издание утверждало, что в первой половине 2024 года Катар в обмен на покупку у Германии оружия на сумму чуть более 100 млн евро обещал передать Украине половину из своих 24 САУ PzH 2000. Их ремонт, по информации газеты, осуществляют в ФРГ.

«Мы с первого дня ясно дали понять, что мы заинтересованы в мирном разрешении этого конфликта. В данный момент мы участвуем в этих посреднических усилиях между обеими сторонами», — подчеркнул дипломат.

Он напомнил, что Доха старалась продвигать идею мирного урегулирования украинского конфликта на различных встречах. Катар выступал посредником между Россией и Украиной в вопросе возвращения детей, вывезенных из зоны боевых действий, подчеркнул аль-Ансари.

Как передавало ИА Регнум, российская сторона неоднократно призывала западные страны воздержаться от предоставления Украине военной помощи. Как подчёркивал в марте президент России Владимир Путин, никакие вооружения не способны изменить ход специальной военной операции.

Глава МИД России Сергей Лавров ещё в 2022 году указывал, что любые военные грузы, предназначенные для Киева, являются законной целью для ВС РФ.