Нью-Йорк, США, 17 сентября, 2024, 17:34 — ИА Регнум. В сточных водах в США стремительно распространяется новый энтеровирус D68 (EV-D69), который является возбудителем такого заболевания, как острый вялый миелит, симптомом которого является паралич спинного мозга. В течение 2024 года в стране было выявлено уже 13 случаев заражения новым вирусом, сообщил телеканал NBC News.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Эксперты обнаруживают нуклеиновые кислоты EV-D68 в сточных водах по всей стране, и уровень их содержания растет», — сообщила директор американской некоммерческой сети мониторинга сточных вод WaterSCAN Александрия Боэм.

За 2024 год в США было выявлено уже 13 случаев заражения вирусом D68, сообщил Центр по контролю и профилактике заболеваний США.

Вирус поражает нервную систему человека, вызывая слабость в руках и ногах. Чаще всего от заболевания страдают именно маленькие дети. Опасения вызывает и тот факт, что на данный момент не существует лекарства и методик лечения этой болезни, а переболевшие люди даже после нескольких лет физиотерапии остаются инвалидами.

Впервые штамм вируса D68 стал вызывать серьёзные опасения в США в 2014 году, когда в стране произошел всплеск заболеваемости острым вялым миелитом среди детей. По информации NBC News с того момента было зафиксировано 758 случаев заражения.

Как сообщало ИА Регнум 11 сентября, на западе Индии 15 человек умерли от неизвестной болезни.

14 августа ВОЗ признала оспу обезьян чрезвычайной ситуацией. При этом доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой инфекционных болезней и эпидемиологии РНИМУ им. Н. И. Пирогова Владимир Никифоров заявил, что в России нет угрозы распространения оспы обезьян.